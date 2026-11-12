Новый XPeng L03 будет стоить от 33 тысяч фунтов и составит конкуренцию Tesla Model Y.

XPeng L03, похоже, станет серьёзным соперником Tesla Model Y и других популярных электрических среднеразмерных SUV. Подтверждено, что стартовая цена модели составит £32,990. Это примерно на £9,000 меньше стоимости самой доступной версии Model Y и более чем на £7,500 ниже цены базовой Hyundai Ioniq 5.

Третья подтверждённая модель XPeng для рынка Великобритании — новый купеобразный SUV, который, по заявлению компании, отличается “supercar-inspired” дизайном, 15-дюймовым мультимедийным дисплеем и набором интеллектуальных систем помощи водителю. После выхода на рынок в следующем году автомобиль предложат с электрической силовой установкой и гибридной системой с увеличителем запаса хода (REEV).

XPeng позиционирует L03 как “next-gen AI SUV coupé”. В некоторых чертах автомобиль действительно выглядит так, будто его проектировали с помощью искусственного интеллекта. Передняя часть напоминает Polestar 4, а в задней можно заметить элементы, словно заимствованные у Porsche Taycan: спойлер на крышке багажника и бампер выглядят как единое целое. Несмотря на расположение ниже нынешней XPeng G6 — автомобиля, доступного для аренды через сервис Auto Express’s Buy a Car, — L03 явно претендует на премиальный статус.

По утверждению XPeng, купеобразный кузов обеспечивает лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления — всего 0.228Cd. Хотя официального подтверждения пока нет, ожидается, что длина L03 составит около 4.65m. Это примерно на 10cm меньше, чем у G6, и почти полностью соответствует размерам Skoda Enyaq Coupé.