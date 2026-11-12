Новый флагманский семиместный XPeng G9L поступил в продажу в Великобритании.

XPeng представила в Великобритании новый внедорожник G9L. Семиместная модель возглавила расширяющуюся линейку SUV китайской компании. Первые поставки покупателям ожидаются с февраля 2027 года.

G9L расположился над новыми L03 и G6. Крупный семейный внедорожник с электрической силовой установкой будет конкурировать с семиместными электромобилями Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Для покупателей, которые не планируют переходить на полностью электрический автомобиль, предусмотрена гибридная версия с увеличенным запасом хода. Обе модификации уже доступны для заказа.

Полностью электрический G9L предлагается в двух вариантах. Версия £64,990 ‘RWD Long Range 7 seat’ оснащена батареей ёмкостью 110Wh и способна проехать до 367 миль по циклу WLTP. Этот показатель выше, чем у Kia (349 миль), но уступает Hyundai (385 миль).

У версии £72,990 ‘AWD Performance Ultra 7 seat’ запас хода сокращён до 343 миль. При этом автомобиль получил полный привод. Два электромотора развивают 576bhp, позволяя разгоняться с нуля до 62mph за 4.9 секунды. Заднеприводный RWD Long Range с одним мотором мощностью 367bhp выполняет такой разгон за семь секунд.

Замыкает линейку версия £78,990 ‘AWD Performance Ultra 6 seat’. В стандартное оснащение входит пакет ‘Premium Cockpit’, а трёхместный средний ряд заменён двумя отдельными креслами. Запас хода этой модификации также составляет 343 мили, а разгон до 62mph занимает 4.9 секунды.