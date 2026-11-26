Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) раскрыло обновлённую версию Xiaomi SU7 Ultra. Судя по представленным изображениям, модель готовят к попытке установить новый рекорд круга на Nurburgring.

Предыдущий результат автомобиля — 7:04.957 — ранее превзошёл Porsche Taycan Turbo GT с агрессивным аэродинамическим комплектом Manthey. В начале этого года электромобиль Porsche показал время 6:55.533. Обновлённый SU7 Ultra, вероятно, станет ответом Xiaomi.

Базовая версия получила слегка изменённый бампер и новые жалюзи в передних крыльях. Такой элемент, к слову, используется и на Turbo GT в спецификации Manthey. Однако на изображениях MIIT также заметен модернизированный аэродинамический пакет с существенно увеличенным передним сплиттером и огромным задним антикрылом.

В рамках обновления для SU7 можно заказать более широкие шины размерностью 295mm спереди и 325mm сзади. Кроме того, число мест уменьшили с пяти до двух. Силовая установка осталась прежней: три электромотора развивают суммарно 1,505bhp. Разгон от 0 до 62mph занимает 1.98 секунды, а максимальная скорость достигает 198mph. Для сравнения, два электромотора Taycan Turbo GT выдают «всего» 1,093bhp.

SU7 Ultra с таким аэродинамическим оснащением уже побывал на Nurburgring. Несколько недель назад автомобиль заметили на трассе, поэтому не исключено, что новый рекорд уже установлен, но пока не объявлен. В этой конфигурации SU7 Ultra занимает промежуточное положение между дорожным автомобилем, показавшим результат 7:04, и экстремальным прототипом, стилизованным под гоночную машину. Последний проехал круг за впечатляющие 6:46:87 на сликах. Очевидно, что прототип не допускается к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Фото: autoexpress

Xiaomi планирует выйти на автомобильный рынок UK, однако пока неясно, какие именно модели будут представлены в стране. Помимо SU7, напоминающего Porsche Taycan, в линейке есть YU7, который заметно похож на Ferrari Purosangue.