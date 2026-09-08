Новый водонепроницаемый двигатель Horse способен работать под водой — Geely уже его использует

После долгого жаркого и засушливого лета в Великобританию вернулись дожди. Для автомобилистов, которых пугает необходимость пересекать затопленные участки, появилась хорошая новость: Horse представила полностью водонепроницаемый двигатель.

Horse Powertrain занимается разработкой и производством двигателей, гибридных систем и трансмиссий для крупнейших автопроизводителей мира, включая Renault, Volvo, Geely и Mitsubishi. Теперь компания создала Horse B20 — гибридную силовую установку с низким уровнем выбросов, предназначенную для «автомобилей, способных преодолевать экстремальное бездорожье и глубокие водные преграды».

2.0-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель развивает от 187bhp до 248bhp и от 300 до 380Nm крутящего момента в зависимости от версии. Как утверждается, он совместим с гибридными силовыми установками, подключаемыми гибридами (PHEV) и технологиями увеличения запаса хода (REEV). Тепловой КПД двигателя достигает 48.7 процента.

Производитель заявляет, что Horse B20 обеспечивает «возможности движения по любому типу местности для гибридных автомобилей, включая внедорожники и пикапы».

По данным Horse, двигатель полностью соответствует стандартам водонепроницаемости IPX8 и может работать после погружения на глубину до 1,100mm. Для этого силовой агрегат полностью герметизирован, а его компоненты и датчики соответствуют требованиям IPX8. Они «контролируют окружающую рабочую среду двигателя».

Для сравнения, Land Rover Defender, который сейчас можно приобрести через сервис Auto Express Buy a Car, способен преодолевать брод глубиной 900mm. У Jeep Wrangler этот показатель ограничен отметкой 760mm. При этом в обоих случаях сами двигатели не являются полностью водонепроницаемыми.

При погружении системы управления Horse B20 автоматически корректируют работу дроссельной заслонки или ограничивают мощность в зависимости от сигналов датчиков. По утверждению Horse, это обеспечивает «стабильную работу двигателя в условиях глубокого преодоления водных преград».

Фото: autoexpress

Первым автомобилем, получившим Horse B20, стал предназначенный только для китайского рынка Geely Galaxy Cruiser 700. Это прочный полноприводный автомобиль, который, по словам производителя, «[соединяет] традиции и инновации». Внедорожник построен на рамном шасси лестничного типа и оснащается новым двигателем в сочетании с трехступенчатой интеллектуальной гибридной трансмиссией.

Ранее в этом году стало известно, что Galaxy Cruiser, который иногда называют Galaxy Battleship, появится в Великобритании в 2028 году. Тогда дизайнер Geely Flavien Dachet сообщил, что автомобиль «открывает возможности для появления новых моделей в сегменте внедорожников, поэтому это только первая из, будем надеяться, многих будущих новинок».