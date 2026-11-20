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Электрические «заряженные» хэтчбеки могут выйти на новый уровень после презентации необычного Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept. Концепт-кар стал самой экстремальной версией легендарной марки GTI с электрической силовой установкой. Пока это лишь единственный шоу-кар, однако его характеристики дают основания полагать, что в ближайшем будущем появятся и другие подобные модели.

Название Clubsport также говорит в пользу этой версии. В разные годы Volkswagen использовал его для обозначения наиболее мощных вариантов GTI и специальных модификаций. Поэтому широкая двухдверная конструкция кузова и агрессивная аэродинамика концепта выглядят слишком радикально для серийной модели. При этом технические данные, опубликованные компанией, показывают, что дорожная версия ID. Polo GTI Clubsport не является несбыточной идеей.

ID. Polo GTI Clubsport Concept создан на базе будущего серийного ID. Polo GTI. Автомобили используют одинаковую электрическую архитектуру MEB+ и имеют схожую общую конструкцию. Это означает, что концепт получил передний привод, как и большинство моделей GTI. Однако установленный под капотом электромотор отличается от прежних силовых агрегатов, применявшихся на этой платформе.

Насколько быстрым будет VW ID. Polo GTI Clubsport Concept?

Вместо электромотора мощностью 223bhp, который установлен на стандартном GTI, концепт получил высокопроизводительный агрегат AP550. Такой же электромотор используется на более крупном ID.3 GTI, а также на Cupra Born VZ и топовой версии Audi A2 e-tron. Пиковая мощность ID. Polo GTI Clubsport Concept заметно выше, чем у этих моделей, и достигает 371bhp — на 139bhp больше, чем у ID. Polo GTI.

Благодаря доработкам аккумуляторной батареи ёмкостью 52kWh концепт способен кратковременно развивать до 388bhp в режиме overboost. Максимальный крутящий момент составляет 550Nm.

Разгон с 0 до 62mph занимает у концепта всего 4.7 секунды против 6.8 секунды у дорожной версии. Однако передача столь значительных мощности и крутящего момента только на передние колёса создаёт отдельную проблему. Поэтому впервые электромотор AP550 получил электронноуправляемый дифференциал с ограниченным проскальзыванием. Он помогает эффективнее контролировать мощность и крутящий момент без постоянной опоры на систему контроля тяги.