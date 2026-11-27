Купить совершенно новый Volkswagen Golf GTI с механической коробкой передач было невозможно с 2024 года. Однако на ограниченный срок ручное переключение вновь стало доступно для этого легендарного хот-хэтча. Всё благодаря новому VW Golf GTI 1976.

Если автомобиль кажется знакомым, это объясняется его внешним сходством с Golf GTI Edition 50 — ещё одной моделью, выпущенной в честь 50-летия оригинального GTI. Похоже, в VW решили преподнести автомобилю сразу два крупных подарка к юбилею. И мы не возражаем.

Новинка получила такой же задний спойлер, как у Edition 50, который также устанавливается на GTI Clubsport, и те же 19-дюймовые легкосплавные диски ‘Queenstown’. При этом есть несколько малозаметных отличий. Логотип Edition 50 на спойлере заменён надписью ‘1976’. Она также появилась на переднем сплиттере вместе с красной полосой, созданной специально для этой модели. После разблокировки автомобиля в темноте подсветка проецирует на землю графику с обозначением 1976 и схемой механизма переключения передач.

15

В салоне установлены специальные накладки на пороги с надписью 1976, а также классическая рукоятка коробки передач в форме мяча для гольфа — деталь, ведущая историю с оригинального Golf GTI. На боковинах спортивных сидений используется традиционный клетчатый рисунок GTI, а ремни безопасности и педаль акселератора выполнены в красном цвете.