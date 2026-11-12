Новый VW Caddy Kombi уже поступил в продажу с гениально складывающимися сиденьями

Самый универсальный Volkswagen Caddy Kombi уже поступил в продажу. Стоимость модели начинается от £30,005 без учёта НДС. Новый Kombi получил такой же функциональный задний ряд сидений, как и Ford Transit Connect Flexcab, который фактически представляет собой переименованную версию VW.

Скамья рассчитана на троих пассажиров, но за несколько секунд складывается вперёд и превращается в перегородку. Благодаря этому объём грузового пространства увеличивается до 2.4 кубометра, а в длиннобазной версии Maxi — до 3.1 кубометра.

Новинка пополнила обновлённую линейку Caddy, которую впервые показали в марте 2026 года. Тогда Volkswagen пообещал «значительные изменения в интерьере», однако интерьер модернизированного салона удалось рассмотреть только в июне. Представленные изображения подтвердили, что производитель серьёзно поработал над оснащением автомобиля.

Так называемое «масштабное обновление» включает отдельно стоящий центральный экран диагональю 12.9 дюйма, заимствованный у хэтчбека Golf. По словам VW, он получил “customisable touch controls [that] provide quick access to popular applications”. Полностью цифровая панель приборов теперь входит в стандартное оснащение всех комплектаций. Кроме того, на центральной консоли появился беспроводной зарядный модуль мощностью 25 ватт. Среди других изменений в салоне — дополнительные порты USB-C, поручни и крючки для одежды.

Внешность автомобиля, как сообщалось в марте, изменилась благодаря новым переднему и заднему бамперам. Их дизайн стал более агрессивным по сравнению с прежней версией. В зависимости от комплектации бамперы доступны с окрашенной или неокрашенной зернистой поверхностью.