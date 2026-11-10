Новый Volvo XC90 T8 Long Range поступил в продажу с впечатляющим запасом хода на электротяге — 101 миля

Volvo XC90 выпускается уже более 10 лет, однако после недавнего обновления модель не собирается уходить с рынка. Главной новинкой стал новый вариант T8 Long Range.

Автомобиль получил новую батарею ёмкостью 41.2kWh, интегрированную в пол. Благодаря ей запас хода исключительно на электротяге более чем вдвое превышает показатель подзаряжаемого гибрида XC90, который он заменяет, и достигает 101 miles. Значение пока предварительное и может немного измениться после окончательной сертификации по циклу WLTP. Тем не менее, судя по доступным данным, это самый большой запас хода на электротяге среди подзаряжаемых гибридов, продающихся в Великобритании, если не учитывать электромобили с увеличителем запаса хода, которые фактически относятся к другому классу. Впрочем, лидерство продлится недолго: вскоре на рынок выйдет XC60 с аналогичной силовой установкой и ещё более впечатляющим запасом хода на электротяге — 124-mile.

Из-за крупной батареи XC90 T8 Long Range вряд ли будет лёгким автомобилем. При этом суммарная мощность электромотора и бензинового двигателя объёмом 2.0-litre составляет 455bhp, а разгон с 0 до 62mph занимает всего 5.2 seconds.

Как и остальные версии модели, автомобиль получил обновлённый интерьер. В его оснащение входит информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 11.2-inch и функцией искусственного интеллекта Google Gemini. Среди вариантов отделки доступны стёганая кожа Nordico или вентилируемая кожа Nappa.

Внешне XC90 T8 Long Range не отличается от версии B5. Модель получила те же доработки, что и остальные представители обновлённого семейства, включая новый передний бампер и переработанные матричные светодиодные фары ‘Thor’s Hammer’.

Стоимость T8 Long Range начинается с £74,270, тогда как цена самого доступного XC90 B5 с мягкой гибридной бензиновой установкой составляет £66,270. Как и B5, версия T8 предлагается в комплектациях Core, Plus, Plus Pro, Ultra и Ultra Pro. Кроме того, для XC90 доступна новая версия Black Edition в вариантах Plus Pro и Ultra Pro. Стоимость T8 Plus Pro Black Edition составляет £83,765.