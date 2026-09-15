Новый Volvo XC60 PHEV получил впечатляющий запас хода на электротяге — 124 мили.

Volvo XC60 и Volvo XC90 теперь обладают одним из самых больших запасов хода среди подключаемых гибридов в мире. Это стало возможным благодаря новой силовой установке, которая, как ожидается, позволит владельцам целую неделю ездить на работу, не расходуя бензин.

Новая силовая установка Volvo, получившая название ‘long-range plug-in hybrid’, обеспечивает среднеразмерному XC60 до 124 миль пробега исключительно на электротяге, а более крупному семиместному XC90 — до 99 миль. Это в два с половиной раза больше показателей прежней гибридной системы бренда. Впрочем, конкуренты от Lotus и Zeekr с аналогичными силовыми установками способны предложить больший электрический запас хода: китайский Eletre X оснащён значительно более ёмкой батареей и может проехать более 200 миль без выбросов.

По данным Volvo, с новой силовой установкой XC60 способен проехать до 770 миль на полностью заправленном топливном баке и полностью заряженной батарее. Запас хода XC90 без остановки превышает 680 миль.

Такой результат обеспечивает новая батарея ёмкостью 41.2kWh, из которых доступно 37.9kWh. Она более чем вдвое превосходит аккумулятор, использовавшийся в этих моделях ранее, и немного больше батареи подключаемого гибрида Range Rover Sport, валовая ёмкость которой составляет 38.2kWh.

Для сравнения, другие конкуренты с подключаемыми гибридными установками используют батареи меньшей ёмкости. BMW X3 оснащается аккумулятором на 19.7kWh и способен проехать до 56 миль без выбросов, а полностью новый BMW X5 получил батарею на 26.5kWh, обеспечивающую около 60 миль в электрическом режиме. Новейший Audi Q7, как ожидается, предложит сопоставимый запас хода с аккумулятором ёмкостью 25.8kWh.