Обновлённый Volvo XC40: популярный кроссовер преобразился в стиле Range Rover

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Популярный Volvo XC40 получил ряд обновлений. Автомобиль обзавёлся более выразительным дизайном, ещё более качественным интерьером и значительным технологическим оснащением — как раз накануне своего 10-летия, которое он отметит в следующем году.

Несмотря на возраст, XC40 по-прежнему входит в число самых продаваемых автомобилей в Великобритании. При этом недавно появились полностью обновлённые версии двух ключевых конкурентов — Mercedes GLA и Audi Q3, а BMW X1 вскоре также ожидает собственное, потенциально ещё более масштабное обновление в середине жизненного цикла.

Обновлённый автомобиль всё ещё легко узнать как XC40, однако его передняя часть была полностью переработана. В том числе изменился капот, благодаря чему компактный Volvo получил более современный облик. По мнению Auto Express, если убрать эмблему Volvo Iron Mark, автомобиль можно было бы принять за новую модель семейства Range Rover.

Передний бампер стал лаконичнее, а решётка радиатора теперь ниже и шире прежней. Она соединяет матричные светодиодные фары «Thor’s Hammer», чья фирменная световая графика получила новую, более острую двухсекционную форму. Для XC40 также подготовлены новые варианты легкосплавных дисков, включая выразительный комплект 20-inch с тройными сдвоенными спицами.

Заметные изменения коснулись и задней части автомобиля. Вертикальные фонари стали тоньше, острее и угловатее, чем у прежней модели, а также получили тёмный оттенок. Задний бампер упростили, а обновлённая дверь багажника теперь отличается более чёткими линиями кузова.

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“When we designed this, we thought it's a good balance between solidity, but also having an athletic character,” — рассказал дизайнер Alain Snoodijk журналисту Auto Express, демонстрируя новый XC40 в студии. Он и другие дизайнеры Volvo получили значительную свободу при работе над рестайлингом: новые решения для передней и задней частей автомобиля создавались практически с чистого листа.

Electric Volvo EX40 and EC40 also updated for 2026

Те же изменения были применены к полностью электрическим моделям EX40 и EC40 в кузове купе. Их закрытая панель вместо решётки радиатора также стала ниже и шире, чем прежде.