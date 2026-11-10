Обновлённый Volvo XC40 поступил в продажу вместе с электромобилем EX40 и купе-кроссовером EC40

Открыты заказы на обновлённый 2027 Volvo XC40, а также его электрические версии EX40 и EC40. Это позволит стареющему SUV оставаться на рынке до конца десятилетия. Цены на бензиновую модель начинаются от £37,710, а на электромобиль — от £43,860.

Ранее в этом году популярный Volvo XC40 получил ряд обновлений: более выразительный дизайн, ещё более качественную отделку салона и значительное технологическое оснащение. Модернизация состоялась накануне 10-летия небольшого премиального SUV, которое модель отметит в 2027 году.

Несмотря на возраст, XC40 по-прежнему входит в число самых продаваемых автомобилей Великобритании. Однако недавно были представлены полностью новые поколения двух его ключевых конкурентов — Mercedes GLA и Audi Q3. В ближайшее время собственное, потенциально ещё более масштабное обновление также ожидает BMW X1.

XC40 уже доступен для заказа в версиях с мягким гибридом B3 и B4, а также в комплектациях Core, Plus, Plus Pro, Ultra и Ultra Pro — в зависимости от силовой установки. Версия B3 оснащается четырёхцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 161bhp, тогда как B4 развивает 194bhp благодаря тому же агрегату.

Покупателям EX40 и EC40 предлагаются силовые установки P5 Long Range и двухмоторная P8. Первая использует один электромотор, установленный сзади, мощностью 249bhp. Вторая дополнительно приводит в движение переднюю ось, обеспечивая суммарную отдачу 402bhp. Обе версии оснащаются батареей ёмкостью 79kWh, а Volvo утверждает, что более доступная и экономичная модификация Long Range способна проехать до 354 miles на одном заряде.