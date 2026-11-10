Обновлённый Volvo XC40 поступил в продажу: электрический EX40 теперь всего на £400 дороже бензиновой версии

Открылись заказы на обновлённый 2027 Volvo XC40, а также его электрические версии EX40 и EC40. Это позволит возрастному SUV оставаться на рынке до конца десятилетия. Цены на бензиновую модель начинаются с £37,710, а на электромобиль — с £39,610.

Ранее в этом году популярный Volvo XC40 получил ряд обновлений: более выразительный дизайн, ещё более качественный интерьер и серьёзное технологическое усиление. Модернизация состоялась накануне 10-летия небольшого премиального SUV, которое модель отметит в 2027 году.

Несмотря на возраст, XC40 по-прежнему входит в число самых продаваемых автомобилей в Великобритании. При этом недавно появились полностью новые поколения двух ключевых конкурентов — Mercedes GLA и Audi Q3. В ближайшее время собственное, возможно, ещё более масштабное обновление в середине жизненного цикла должен пройти и BMW X1.

Продажи XC40 уже начались. Модель доступна с мягкими гибридными силовыми установками B3 и B4, а также в комплектациях Core, Plus, Plus Pro, Ultra и Ultra Pro — в зависимости от типа двигателя. Версия B3 оснащается четырёхцилиндровым бензиновым мотором мощностью 161bhp, тогда как B4 развивает 194bhp благодаря тому же агрегату.

Покупателям EX40 и EC40 предлагаются силовые установки P5 Long Range и двухмоторная P8. Первая использует единственный электромотор, установленный на задней оси, мощностью 249bhp. Вторая дополнительно приводит в движение передние колёса, обеспечивая суммарные 402bhp. Обе версии оснащаются аккумулятором ёмкостью 79kWh, а Volvo заявляет, что более доступная и эффективная модификация Long Range способна проехать до 354 миль на одном заряде.