Новый Volvo EX50 объединит технологии EX60 с ‘lower price’ и выйдет в 2027 году

Volvo объявила о планах представить свой “next global BEV car” уже в следующем году. Премьера состоится летом, а вскоре после нее начнутся продажи.

Ожидается, что новая модель дебютирует как первый в истории Volvo EX50. Она составит конкуренцию пользующемуся высоким спросом Tesla Model Y и займет место между недавно обновленным EX40 и полностью новым EX60. Производство высокотехнологичного конкурента BMW iX3 началось весной.

Производитель пока не раскрывает подробностей, однако во время презентации финансовых результатов за Q3 сообщил, что новая версия станет “global BEV”. Автомобиль расположится ниже EX60 и будет ориентирован на “large, lower-priced market segment” в Европе. В Volvo рассчитывают, что модель поможет “further strengthen BEV leadership and improve margins”.

В этом году EX40 получил ряд обновлений, призванных продлить его жизненный цикл. Поэтому, как предполагается, в кратко- и среднесрочной перспективе прекращать производство этой модели не планируют. При этом пока неизвестно, заменит ли новый EX50 EX40 в дальнейшем.

Других подробностей о модели практически нет. Она входит в план Volvo по запуску 13 новых автомобилей до конца 2030 года. Производитель подтвердил, что в 2027 году представит “three of these new cars: one new car for Europe and two China-specific models”.