Новая технология Volvo для подключённых автомобилей сможет предупреждать другие машины о пешеходах, дорожных работах и других опасностях

Volvo обновила систему Connected Safety. Вскоре электромобили марки смогут обмениваться данными с другими транспортными средствами и предупреждать водителей об опасностях — от появления пешеходов до аварий.
Система Connected Safety дебютировала в 2016 году на флагманских моделях Volvo S90 и XC90. Она использовала данные из облака в реальном времени, чтобы информировать других водителей о скользкой дороге или включённых аварийных огнях на другом автомобиле Volvo поблизости. Позже технология появилась и на других моделях компании, включая XC40 и XC60.
В ближайшее время EX60, EX90 и ES90 получат расширенный набор функций Connected Safety. Система сможет обнаруживать пешеходов, крупных животных, дорожные работы и аварии. После выявления угрозы — с помощью датчиков автомобиля или через обмен данными с центрами управления дорожным движением — предупреждение будет передаваться другим автомобилям Volvo, а также моделям сторонних марок, поддерживающим связь между транспортными средствами (V2V).
“Built on decades of our real-world safety insight, these innovations represent another step towards our vision of zero collisions,” said the head of Volvo’s Gothenburg safety centre, Asa Haglund. “Every time a Volvo car shares safety intelligence, it helps other drivers prepare earlier to avoid accidents and feel safer.”
Volvo пока не назвала сроки появления новых функций. При этом компания заявила, что Large Animal Alert, Vulnerable Road User Alert, Roadwork Alert и Accident Ahead Alert будут доступны в UK. Представитель марки также сообщил Auto Express: “We’re planning to make these new features available to more Volvo models later.”
Новые возможности Connected Safety стали очередным этапом развития систем безопасности Volvo. В прошлом году новый EX60, отмеченный на Auto Express New Car Awards 2026, получил «мультиадаптивный ремень безопасности». Он автоматически настраивает преднатяжители с учётом особенностей телосложения пассажиров и вошёл в список лучших изобретений TIME за 2025 год.