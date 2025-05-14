Новый Volkswagen T-Roc появится в августе с гибридной технологией, обеспечивающей экономию топлива.

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В августе будет представлена второе поколение популярного автомобиля Volkswagen T-Roc, что подтвердил генеральный директор бренда. Он станет первым VW с новой гибридной технологией, которая в конечном итоге появится также на Golf и Tiguan.

Первые изображения совершенно нового T-Roc утекли в сеть в январе и были опубликованы в Instagram-аккаунте rollendereporter. По имеющейся информации, это снимки меню настроек информационно-развлекательной системы, демонстрирующие более агрессивный дизайн нового автомобиля.

Широкий передний бампер, словно способный откусить руку, явно напоминает последние модели Volkswagen Tiguan, Tayron, Golf и Passat, но на наш взгляд также есть сходство с новыми MG3 и MG HS SUV.

Помимо массивной решетки и выделенных воздухозаборников по бокам, мы видим узкий ряд светодиодных фар, соединенных тонкой полоской, так же как и у других упомянутых моделей VW, а сзади присутствует более крупный светодиодный световой панель. Новая модель также сохраняет характерные черты наклонной линии крыши и скатывающегося заднего окна нынешнего T-Roc.

Мы поинтересовались у генерального директора Volkswagen Томаса Шефера, успел ли главный дизайнер бренда Андреас Миндт, занявший должность в 2023 году, повлиять на новый T-Roc с момента своего появления. Он сказал Auto Express: «Я бы сказал, что примерно на 50 процентов. Мы внесли изменения в переднюю и заднюю части, а также в интерьер, безусловно. Машина находилась в хорошем состоянии, намного лучше, чем некоторые предыдущие, так что не было необходимости полностью переделывать автомобиль».

Фото: autoexpress rollendereporter

Шефер добавил, что дилеры уже видели новый T-Roc и многое другое: «Мы показали им все автомобили с 2028 года и они были поражены. Обратная связь была феноменальной, вау. Мы также дали им представление о цене, и все это дало дилерам много уверенности».

Volkswagen's new hybrid technology

Гибридные автомобили - или, как их называет Toyota, гибриды с самозарядкой, - используют комбинацию бензинового двигателя и электромотора. Эта конфигурация позволяет осуществлять чисто электрическую поездку, в основном в городе на низких скоростях, или обе эти источника энергии могут работать вместе для максимизации эффективности. Но, что самое важное для некоторых водителей, эти автомобили не нуждаются в подзарядке батареи откуда-либо.