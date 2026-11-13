Новый Volkswagen T-Roc R представлен в преддверии скорой премьеры

Второе поколение Volkswagen T-Roc представили ранее в этом году. Семейный универсал VW должен сохранить высокие показатели продаж, а вскоре появится и версия для поклонников спортивных автомобилей — новый T-Roc R.

Как и предшественник, новый автомобиль, впервые показанный Volkswagen на официальных тизерах, получит техническую основу хот-хэтча. Модель составит конкуренцию Cupra Formentor и MINI Countryman JCW.

Прошлой зимой новый T-Roc R уже заметили во время дорожных испытаний. Опубликованные Volkswagen официальные изображения теперь указывают на скорую глобальную премьеру автомобиля.

Некоторые элементы новый T-Roc R разделяет со спортивной версией T-Roc R-Line, однако ему достались уникальные кованые диски размером 20-inch. За ними, очевидно, будут установлены более производительные тормоза. Передняя часть получила специальный бампер с агрессивным дизайном. Фирменная световая полоса T-Roc сохранилась, как и подсвечиваемый логотип VW в центре.

Как и у предыдущего T-Roc R, наиболее заметным признаком спортивной версии станет задняя часть. На это указывает выхлопная система Akrapovic с четырьмя патрубками. Крыша, дверь багажника и бампер остались такими же, как у T-Roc, но R получил новый диффузор, в котором размещены выхлопные патрубки.