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Новый Volkswagen T-Roc R представлен в преддверии скорой премьеры

Volkswagen T-Roc R готовится к премьере: спортивный кроссовер получит 20-дюймовые кованые диски, тормоза повышенной эффективности и выхлоп Akrapovic
РедакцияР
Редакция
13.11.2026, 14:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Второе поколение Volkswagen T-Roc представили ранее в этом году. Семейный универсал VW должен сохранить высокие показатели продаж, а вскоре появится и версия для поклонников спортивных автомобилей — новый T-Roc R.

Как и предшественник, новый автомобиль, впервые показанный Volkswagen на официальных тизерах, получит техническую основу хот-хэтча. Модель составит конкуренцию Cupra Formentor и MINI Countryman JCW.

Прошлой зимой новый T-Roc R уже заметили во время дорожных испытаний. Опубликованные Volkswagen официальные изображения теперь указывают на скорую глобальную премьеру автомобиля.

Некоторые элементы новый T-Roc R разделяет со спортивной версией T-Roc R-Line, однако ему достались уникальные кованые диски размером 20-inch. За ними, очевидно, будут установлены более производительные тормоза. Передняя часть получила специальный бампер с агрессивным дизайном. Фирменная световая полоса T-Roc сохранилась, как и подсвечиваемый логотип VW в центре.

Как и у предыдущего T-Roc R, наиболее заметным признаком спортивной версии станет задняя часть. На это указывает выхлопная система Akrapovic с четырьмя патрубками. Крыша, дверь багажника и бампер остались такими же, как у T-Roc, но R получил новый диффузор, в котором размещены выхлопные патрубки.

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