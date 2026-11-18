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Перед нами новый Volkswagen T-Roc R — свежая высокопроизводительная версия компактного кроссовера второго поколения. Как и прежде, T-Roc R сочетает динамику и вовлечённость в управление, характерные для «горячего» хэтчбека, с дополнительной практичностью увеличенного кузова. Однако теперь модель возглавляет разработку новых технологий Volkswagen в области спортивных автомобилей, а не просто использует решения, уже применяемые в других моделях. Стоимость автомобиля в Великобритании пока не объявлена, но ожидается, что цена начнётся примерно с £47,000 — на уровне хорошо оснащённого Golf R.

В основе нового T-Roc по-прежнему лежит платформа MQB, использовавшаяся и в предыдущей модели. Вместе с тем в рамках обновления ‘evo’ автомобиль получил ряд новых и более серьёзных технических решений.

Под капотом установлен новый вариант ‘evo5’ 2.0-литрового четырёхцилиндрового двигателя с турбонаддувом. Мотор работает в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода 4MOTION. Впервые для модели R Volkswagen применил 48-вольтовую систему мягкого гибрида, которая помогает двигателю соответствовать строгим требованиям новых экологических норм Euro 7.

Однако эта технология предназначена не только для выполнения требований законодательства. Volkswagen также оснастил двигатель электрическим нагнетателем и новым турбокомпрессором с изменяемой геометрией. В совокупности эти решения должны заметно улучшить отклик силового агрегата и обеспечить более уверенный рост крутящего момента на низких оборотах и при частичной нагрузке.

Насколько мощным стал новый Volkswagen T-Roc R?

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Максимальная мощность и крутящий момент остались прежними — 328bhp и 420Nm. При этом второй показатель теперь доступен в значительно более широком диапазоне и достигает пикового значения уже при 1,900rpm. Поэтому, хотя заявленное время разгона с 0 до 62mph — пять секунд — не стало существенно лучше показателя модели предыдущего поколения, новый T-Roc R должен чаще ощущаться более быстрым.