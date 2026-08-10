Новый Volkswagen T-Roc Match предлагает больше преимуществ по привлекательной цене

Volkswagen объявил о расширении линейки своего популярного компактного кроссовера T-Roc. Новая комплектация Match призвана повысить привлекательность модели, добавив больше оборудования за сравнительно небольшую доплату.

Уже в базовой версии Volkswagen T-Roc предлагал широкий перечень опций, однако новая комплектация Match поднимает планку еще выше. Эта версия располагается над уровнем Life и отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, тонированными задними стеклами, цифровой приборной панелью Digital Cockpit Pro, голосовым ассистентом IDA, навигационной системой, подогревом передних сидений и рулевого колеса.

Доплата за Match составляет всего 500 фунтов стерлингов по сравнению с комплектацией Life, а стартовая цена нового варианта — 32 135 фунтов. С учетом расширенного оснащения предложение выглядит особенно выгодно для покупателей.

Комплектация Match оснащается 1,5-литровым двигателем eTSI с мягким гибридным приводом. Покупатели могут выбрать между двумя вариантами мощности: 115 л.с. или более динамичным 148 л.с. Оба двигателя работают в паре с семиступенчатой автоматической коробкой DSG.

По официальным данным производителя, расход топлива для Volkswagen T-Roc Match может достигать 50,7 или 50,4 миль на галлон, в зависимости от выбранной мощности. В реальных условиях эти показатели, как отмечают специалисты, вполне достижимы. В будущем к линейке присоединится и полностью гибридная силовая установка, что позволит еще больше снизить эксплуатационные расходы.

Оформить заказ на Volkswagen T-Roc Match можно будет с 13 августа. Кроме того, до 30 сентября действует предложение по кредиту с нулевой процентной ставкой для всех версий T-Roc. Дополнительно при покупке нового автомобиля через сервис Auto Express Buy a Car можно сэкономить до 3 248 фунтов стерлингов.