Новые черные версии Volkswagen ID.4 и ID.5 превращают семейные внедорожники в темную сторону

Новые версии Black Edition семейства электрических внедорожников ID.4 и купе-SUV ID.5 от Volkswagen появятся в продаже с 29 мая. Цены на них стартуют от £46 180 и £47 680 соответственно.

Модель Black Edition займет место выше комплектации Match в обоих линейках моделей, добавив дополнительный стиль электрическим внедорожникам. В комплектацию войдут 19-дюймовые литые диски Onyx черного цвета, панорамный стеклянный люк, а также черные боковые зеркала, крыша, С-образный столб и эмблемы на заднем багажнике.

В салоне автомобиля появится пакет ‘Top-Sport Plus’ от Volkswagen, включающий спортивные передние сиденья с интегрированной подголовниками, регулировкой поясничной опоры и функцией массажа, обтянутые замшей.

Особенно ценно то, что комплектация Black Edition от Volkswagen предлагает дополнительное оборудование и опции стоимостью до £4 625, но цена увеличится всего на £1 800 по сравнению с существующими версиями Match.

Среди стандартного оборудования — центральный сенсорный дисплей 12,9 дюйма, беспроводные технологии Apple CarPlay и Android Auto, мультимедийные LED-фары, беспроводная зарядка для смартфона, бесключевой доступ, электропривод для заднего багажника, 30-цветная атмосферная подсветка и множество систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль.

Каждый ID.4 и ID.5 Black Edition оснащается батареей на 77 кВтч, обеспечивающей до 336 миль пробега для внедорожника и 341 милю для более аэродинамичного купе. Оба также развивают мощность в 282 л.с., что достаточно для разгона до 100 км/ч за менее чем семь секунд, а зарядка от 10 до 80 процентов займет около полутора часов на большинстве быстрых зарядных станций постоянного тока.

Фото: autoexpress

Однако, в то время как ID.5 Black Edition будет доступен только с одним двигателем и задним приводом, ID.4 Black Edition будет предлагаться с вариантом двухмоторного полного привода ‘4Motion’ за дополнительные £1 720. Дополнительная моторная установка не повышает мощность, но обеспечивает лучшее сцепление на скользком покрытии. При этом дальность уменьшается до 322 миль.