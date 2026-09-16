Новый Volkswagen ID.3 GTI: представлен самый мощный GTI в истории

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Представлен самый мощный GTI в истории Volkswagen, однако его формат может оказаться неожиданным. Новая Volkswagen ID.3 GTI получила внушительные 322bhp и привод на задние колёса. На дороги модель выйдет весной 2027 года.

В основе ID.3 GTI лежит существенно доработанная платформа новой ID.3 Neo. Она, в свою очередь, привнесла заметные изменения в дизайн, интерьер и технологическое оснащение электрического хетчбэка Volkswagen.

При создании новой горячей версии разработчики обратились к фирменным решениям GTI. Автомобиль получил множество красных акцентов, решётки с сотовым рисунком и новый дизайн 20-inch колёс. При этом внимательный взгляд обнаружит немало элементов, характерных именно для ID.3. Они должны сделать хетчбэк, который порой выглядел неоднозначно, более динамичным.

В их число входят новые боковые пороги и переработанная вставка заднего бампера. Эти детали визуально делают автомобиль ниже и шире. Окрашенные в цвет кузова крыша и панель багажника, которая лишь недавно стала доступна для ID.3 Neo, скрывают некоторые особенности дизайна, не получившие положительной реакции покупателей при первом появлении модели.

Как выглядит Volkswagen ID.3 GTI внутри?

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Интерьер также получил ряд обновлений. Среди них — красная окантовка, ткань с рисунком в стиле тартана на центральных частях сидений и новый массивный руль с отдельной кнопкой GTI.

Все эти элементы появились в существенно переработанном салоне новой ID.3 Neo, где были исправлены многие недостатки оригинальной модели. В частности, автомобиль получил вместительную центральную консоль, а также улучшенные материалы и качество отделки интерьера.