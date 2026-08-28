Новый Volkswagen ID. up! призван оживить сегмент электрических городских автомобилей

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Производителям автомобилей непросто сделать малолитражные электромобили прибыльными, однако в последние годы этот сегмент набирает обороты. Теперь присоединиться к нему намеревается Volkswagen, который готовит к выпуску новый VW ID. up!.

Несколько лет назад модель представили в виде концепта ID.Every1, однако, по ожиданиям Auto Express, серийный автомобиль получит название ‘ID. up!’. Это не совпадает с появлявшимися ранее слухами о возвращении имени Lupo или использовании обозначения ID.1.

Городской автомобиль VW up! выпускался на протяжении 12 лет в рамках одного поколения. Электрическая версия e-up! появилась в линейке уже в 2014 году и оставалась в производстве до прекращения выпуска модели в 2023 году. Судя по концепту ID. Every1, новый ID. up! сохранит компактный кузов и лаконичный дизайн, которые сделали оригинальный up! столь популярным.

Длина концепта составляет 3,880mm — примерно на 280mm больше, чем у предыдущего Volkswagen up!. В основном это связано с архитектурой, разработанной специально для электромобиля.

Учитывая размеры, характерные для A-сегмента, ID. up! станет начальной моделью полностью электрической линейки Volkswagen ID. Компания постепенно отказывается от числовых обозначений в пользу хорошо знакомых названий моделей Volkswagen с двигателями внутреннего сгорания, таких как новый ID. Polo и ожидаемый ID. Tiguan.

Фото: autoexpress

VW ID. up! reveal plans

Если судить по ID. Polo, который очень близок по дизайну к концепту ID.2all, модель ID. Every1 должна дать достаточно точное представление о внешности будущего ID. up!.