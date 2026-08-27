Новый Volkswagen ID. Tiguan кардинально отдалится от своих корней в виде ID.4

Обновлённый Volkswagen ID.4 уже неоднократно попадался фотошпионам во время испытаний. Судя по последним снимкам, кроссовер практически готов предстать без камуфляжа.
Модель получит не только изменённую внешность. Ожидается, что Volkswagen также внедрит в неё ряд технических решений от серьёзно модернизированного ID.3 Neo. Масштаб изменений может оказаться настолько значительным, что автомобиль получит новое имя — ID. Tiguan.
Пока VW официально не раскрывает, как будет называться среднеразмерный электрический SUV. Однако ряд признаков указывает на возможный отказ от названия ID.4 в пользу ID. Tiguan. В таком случае модель разделит имя с самым популярным автомобилем бренда в мире.
На прошлогоднем автосалоне в Мюнхене генерального директора VW Thomas Schäfer спросили, станет ли ID.4 новым ID. Tiguan по аналогии с ID.2all, который недавно представили под именем ID. Polo. В ответ он улыбнулся, пожал плечами и сказал: “That hasn’t been confirmed – that would be speculation.”
В другом интервью главный дизайнер Andreas Mindt заявил: “In my opinion, you have to have names. The original Beetle was the Volkswagen 1200; it’s not a name. But the audience immediately gave it a name. These names are so human; you can humanise them – this is what we want to chase; this human element on a Volkswagen. I love it.”