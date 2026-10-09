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Представлен новый Volkswagen ID. Tiguan — первый взгляд на преемника ID.4

Новый Volkswagen ID. Tiguan впервые показали без камуфляжа: электрокроссовер получил дизайн Pure Positive, обновлённую оптику и улучшенную аэродинамику.
РедакцияР
Редакция
09.10.2026, 17:32·2 мин
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Фото: autoexpress

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С 2017 года Volkswagen Tiguan остается самым продаваемым автомобилем бренда. Поэтому неудивительно, что немецкий концерн намерен максимально использовать популярность своего семейного кроссовера. Именно для этого представлен новый Volkswagen ID. Tiguan.

Ранее стало известно, что глубоко модернизированная версия ID.4 получит название ID. Tiguan. Однако впервые автомобиль показали без камуфляжа, а также появились важные сведения о его динамике, запасе хода и технических характеристиках.

Как выглядит Volkswagen ID. Tiguan?

ID.4 должен был стать для Volkswagen конкурентом Renault Scenic, Toyota bZ4X и Nissan Ariya. При этом одной из главных претензий к модели оставался округлый дизайн, который не слишком соответствовал ключевым принципам бренда — основательности и стабильности. Судя по всему, в новом ID. Tiguan этот недостаток был устранен.

Базовые пропорции ID.4 сохранились, однако ID. Tiguan получил новый дизайнерский язык Volkswagen под названием ‘Pure Positive’. Ранее аналогичный подход использовался в моделях ID. Polo и ID.3 Neo. Передняя часть автомобиля серьезно изменилась: ее дополнила новая светодиодная полоса во всю ширину кузова, прерванная подсвечиваемым логотипом VW. Измененный нижний бампер с новыми боковыми воздушными завесами выполняет и техническую функцию — он помогает снизить коэффициент аэродинамического сопротивления с 0.27 до 0.26.

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В Volkswagen заявили, что “core values also include a design that follows the brand’s great DNA”. В соответствии с этим решением автомобиль получил более традиционные дверные ручки с улучшенной эргономикой. В задней части появились новые фонари и расположенный по центру подсвечиваемый логотип VW. Бампер также обзавелся большим количеством горизонтальных линий. Они, как и другие элементы дизайна ID. Tiguan, по словам VW, формируют “muscular stance” автомобиля на дороге.

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