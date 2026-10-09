Представлен новый Volkswagen ID. Tiguan: электрический кроссовер отказался от названия ID.4

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С 2017 года Volkswagen Tiguan остается самым продаваемым автомобилем бренда. Поэтому неудивительно, что немецкий концерн стремится максимально использовать популярность своего семейного SUV. Так появился новый Volkswagen ID. Tiguan.

Уже некоторое время известно, что эту глубоко модернизированную версию ID.4 назовут ID. Tiguan. Однако впервые автомобиль показали без камуфляжа. Кроме того, появились важные новые сведения о его характеристиках, запасе хода и технических параметрах.

Как выглядит Volkswagen ID. Tiguan?

ID.4 стал для Volkswagen конкурентом Renault Scenic, Toyota bZ4X и Nissan Ariya. Однако одной из главных претензий к модели был округлый дизайн, который плохо сочетался с ключевыми принципами VW — основательностью и устойчивостью. Судя по всему, в новом ID. Tiguan этот недостаток исправили.

Базовые пропорции ID.4 сохранились, но ID. Tiguan получил новый язык дизайна Volkswagen — ‘Pure Positive’. Ранее его уже применили в моделях ID. Polo и ID.3 Neo. Передняя часть автомобиля заметно изменилась: появилась новая светодиодная полоса во всю ширину кузова, разделенная подсвечиваемым логотипом VW. Измененная нижняя часть бампера с новыми боковыми воздушными каналами выполняет и техническую функцию — благодаря ей коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0.27 до 0.26.

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В Volkswagen заявляют, что “core values also include a design that follows the brand’s great DNA”. Поэтому автомобиль получил более традиционные эргономичные дверные ручки. В задней части появились новые фонари, а по центру снова установлен подсвечиваемый логотип VW. Задний бампер, как и другие элементы ID. Tiguan, отличается большим количеством горизонтальных линий. По словам VW, это придает автомобилю “muscular stance” на дороге.