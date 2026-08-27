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Новый Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport придаст электрическому хот-хэтчу ещё более бескомпромиссный характер

Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport выйдет в 2027 году с мощностью 286 л.с., улучшенной динамикой и спортивными настройками для электрического хэтчбека.
РедакцияР
Редакция
27.08.2026, 14:13·2 мин
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Фото: autoexpress

Volkswagen ID. Polo GTI был представлен только этим летом, однако компания уже работает над более мощной версией Clubsport. Новинка должна расширить возможности нового полностью электрического хот-хэтча.

Появление ID. Polo GTI ожидается в начале 2027 года. Модель составит конкуренцию новому поколению спортивных супермини, включая Alpine A290, MINI Cooper JCW Electric, Peugeot E-208 GTi и Vauxhall Corsa GSE.

При этом Clubsport займет более высокое положение в линейке. Автомобиль получит увеличенную мощность и дополнительные настройки, ориентированные на водителя, что соответствует подходу Volkswagen к моделям GTI с обозначением Clubsport.

В первую очередь Clubsport должен получить заметную прибавку мощности. Стандартный ID. Polo GTI развивает 223bhp и 290Nm, передавая тягу на передние колеса через электронную блокировку дифференциала. По данным Auto Express, Clubsport оснастят доработанной версией электромотора APP290 от GTI, мощность которого составит 286bhp. При этом мотор получит другое название, поскольку обозначение «290» связано с крутящим моментом.

Это позволит значительно улучшить разгон ID. Polo с 0 до 62mph по сравнению с нынешними 6.8 секунды. Кроме того, GTI еще сильнее дистанцируется от самой мощной версии обычного ID. Polo мощностью 208bhp, которой требуется 7.1 секунды для разгона до 62mph.

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