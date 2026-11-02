Новый Volkswagen ID. Golf: почему электрическое будущее культовой модели Volkswagen откладывается

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Volkswagen приостановила разработку электрического ID. Golf, заявив, что не может обеспечить необходимые инвестиции для продолжения проекта после очередного сложного финансового квартала. Это решение может выглядеть жёстким, однако ситуация значительно сложнее, чем позволяет понять краткое заявление правления.

Очевидно, что Volkswagen столкнулась с серьёзными трудностями при подготовке следующего Golf. На фоне нынешних финансовых проблем компании эта ситуация выглядит особенно болезненной. На немецкий бренд одновременно давят разные факторы: сокращение китайского рынка, американские тарифы и снижение общей прибыльности на домашнем рынке.

Станет ли задержка следующего ID. Golf началом затяжного кризиса для немецкого гиганта или речь идёт о менее серьёзной проблеме? Вот что известно на данный момент.

Почему Golf так сложно перевести на электрическую тягу?

Модель, которая когда-то приносила компании стабильный успех, постепенно превращается в серьёзный вызов. Volkswagen предстоит заново представить Golf в качестве электромобиля, и бренд не может позволить себе ошибку в этом проекте.

Во многих отношениях уже существующий ID.3 Neo является ‘electric Golf’. Однако имя Golf обладает огромной ценностью, а вместе с ним связаны ожидания исключительно высокого технического уровня. Поэтому марка не спешила использовать это название, пока не получила полную уверенность в продукте, который будет его носить.