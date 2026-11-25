Новый Volkswagen ID. Cross получит дополнительную динамику благодаря версии R-Line, которая присоединится к модельному ряду в начале 2027 года. В отличие от прежних Volkswagen R-Line, которые обычно ограничивались спортивными элементами оформления, новый ID. Cross R-Line оснастят мощным электромотором и модернизированным шасси от его соплатформенного родственника ID. Polo GTI. В некотором смысле это «secret GTI».

Электромотор мощностью 221bhp, который также устанавливается на Cupra Raval VZ, будет получать энергию от батареи ёмкостью 52kWh. Благодаря этому ID. Cross R-Line сможет разгоняться с 0-62mph менее чем за семь секунд. Запас хода, вероятно, почти не изменится и может составить около 260 миль по циклу WLTP после проведения официальных испытаний.

Одними из самых неожиданных нововведений стали доработки шасси, также позаимствованные у ID. Polo GTI. В их числе — уменьшенный на 15mm дорожный просвет, стандартные 19-дюймовые или опциональные 20-дюймовые колёса, а также адаптивные амортизаторы VW, доступные в качестве опции. Однако наиболее впечатляющим решением стал самоблокирующийся дифференциал. Он должен сделать автомобиль более манёвренным и улучшить сцепление передней оси при ускорении на выходе из крутых поворотов.

Спокойный и дружелюбный дизайн ID. Cross также стал более выразительным. Внешность выполнена в стилистике того же обвеса R-Line, который получит новый ID. Tiguan, выходящий в 2027 году. Изменения включают новые бамперы с чёрными вставками и вертикальные дневные ходовые огни, интегрированные по обеим сторонам нижнего воздухозаборника. На дверях появились элементы в цвет кузова, а рейлинги на крыше и накладка на C-стойке получили тёмную отделку с эффектом хрома. В качестве опции будут доступны полностью чёрные элементы.

Более мрачные дизайнерские решения продолжены и в салоне. Ткань с плетёной фактурой, использовавшаяся в стандартной версии, уступила место новому мягкому велюровому материалу чёрного цвета. Яркие серебристые детали также стали темнее, однако контрастной строчки и заметных элементов в стиле GTI, как у Polo, здесь не будет.

Тем, кому нравится более агрессивный внешний вид R-Line, но не нужна дополнительная динамика, предложат сочетать этот уровень оснащения с другими силовыми установками.

Цены и окончательные характеристики для Великобритании пока не утверждены, однако ожидается небольшая прибавка к стоимости нынешней топовой комплектации Style. Это означает, что стартовая цена версии с меньшей батареей 37kWh составит около £28,000, а топовая модификация с батареей 52kWh и силовой установкой GTI будет стоить примерно £35,000.