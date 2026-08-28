Новый Volkswagen ID. California Cruise — электрический кемпер в стиле ретро, которого мы так ждали

Volkswagen представила новую кемпер-версию ID. Buzz под названием VW ID.California Cruise. Автомобиль стал ответом на запросы клиентов, которые звучали с момента объявления о работе над проектом возрождения ретро-фургона VW. Именно он впоследствии получил название ID.Buzz. Новинка также развивает идеи пакета опций ID. Buzz Good-Night, представленного ранее в этом году.

Полностью электрическая силовая установка VW ID.California Cruise обеспечивает современный формат кемпинга, далекий от ретро-концепции. Благодаря бортовому источнику питания инженерам удалось добавить в автомобиль несколько практичных решений.

VW ID.California Cruise будет доступен на базе ID.Buzz с короткой и длинной колесной базой. Автомобиль рассчитан на размещение двух человек. Салон оснащен складным матрасом новой конструкции шириной 1.2m и длиной чуть более 2m. В разложенном состоянии он располагается над задними сиденьями, а после использования компактно складывается в специальный отсек у двери багажника.

В комплект также входит набор специальной кемпинговой мебели: два складных стула и стол, который можно убрать в предназначенное для него пространство над матрасом. Кроме того, предусмотрены вентиляционные решетки и изготовленные по размеру светонепроницаемые шторки для лобового стекла и окон. Автомобили с панорамной крышей дополнительно оснащаются светонепроницаемым покрытием. Все элементы хранятся в отдельных отсеках внутри машины.

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Электрическая силовая установка VW ID.California Cruise унифицирована с другими моделями Buzz. Она включает электромотор, установленный на задней оси, и аккумуляторную батарею емкостью 79kWh или 86kWh. Ожидаемый запас хода и точные характеристики силовой установки пока не раскрыты. Предположительно, запас хода составит около 250 to 275 miles, а максимальная мощность зарядки постоянным током — 175kW или 200kW в зависимости от установленной батареи.

Электрическая силовая установка VW ID.California Cruise будет полезна не только для движения. Автомобиль сможет выполнять функцию крупного пауэрбанка для кемпинга. Система vehicle-to-load обеспечит мощность до 3.6kW, которой хватит для работы кофемашины, чайника, переносного холодильника или даже аэрогриля в местах без прямого доступа к электросети.

Емкая батарея также расширяет возможности салона. Новый режим California Mode позволит пассажирам продолжать пользоваться кондиционером или отопителем, освещением салона и USB-портами в течение 48 hours подряд, если в высоковольтной батарее сохраняется достаточный заряд.

В Германии VW ID.California Cruise будет стоить чуть более €60,000 (£51,000). Стоимость для Великобритании пока не объявлена, однако начало поставок запланировано на начало 2027 года. Другие электрические модели ID. California появятся с 2028 года.