Новый кемпер Volkswagen Grand California с солнечными панелями — для автономных путешествий

Volkswagen Grand California уже не нов, однако для 2027 модельного года автодом получил ряд обновлений, призванных скрыть его возрастные особенности.

В салоне появились поверхности с отделкой Atami Bamboo и напольное покрытие с древесным эффектом, которые, по словам VW, призваны “to create a warm and high-quality cabin”. Кроме того, предусмотрены новые места для хранения и “flexible fold-out table”.

Одним из главных преимуществ Grand Cali перед стандартным California на базе Multivan остаётся отдельный санузел с душем и туалетом. Благодаря этому модель лучше подходит для кемпинга в удалённых местах, где мало необходимых удобств. Теперь возможности крупного California расширит доступный для него пакет Off-Grid Package.

В его состав входят две литий-полимерные батареи ёмкостью 40Ah, увеличивающие общий запас энергии на 40 per cent, а также солнечные панели для их подзарядки вдали от электрической сети.

Ещё одной новинкой стала специальная версия Dune, получившая ряд дополнительных опций при умеренном увеличении цены. В оснащение входят легкосплавные колёсные диски размером 17-inch, наклейки Dune, атмосферная подсветка, специальные бамперы с зернистой отделкой, светодиодные фары и климат-контроль.

Стоимость базовой версии Grand California 600 длиной около шести метров начинается от £84,208. Автомобиль оснащается дизельным двигателем 2.0-litre TDI и автоматической коробкой передач. Более длинная версия 680, лишённая спального места над кабиной 600 и рассчитанная поэтому только на двух человек, стоит от £86,986.

Полноприводная система ‘4Motion’ доступна только для 680, а итоговая цена такой версии составляет £95,050. Стоимость нового исполнения Dune начинается с £85,408 за 600 и £88,186 за 680. Кроме того, покупателям предложен новый финансовый пакет сроком на четыре года: платежи начинаются от £499 в месяц при первоначальном взносе £22,930.54 и дополнительной скидке на первоначальный взнос в размере £5,000.

Все цены примерно на £1,000 ниже прежних. Обновлённая линейка уже поступила в продажу.