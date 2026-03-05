Главная Новости Volkswagen анонсировал новый Golf: «Mk9 icon» готов перейти на электричество
Volkswagen представил первое изображение нового электрического Golf, который поступит в производство в Вольфсбурге и дебютирует в 2028 году с бензиновыми и гибридными версиями.
05.03.2026
Volkswagen представил сотрудникам завода в Вольфсбурге первое изображение будущего поколения Golf. Именно здесь планируется наладить выпуск полностью электрической версии популярного хэтчбека.

На мероприятии присутствовал генеральный директор Volkswagen Томас Шефер. Он продемонстрировал затемненное изображение бокового силуэта девятого поколения Golf. Ожидается, что новинка поступит в продажу в 2028 году и будет доступна не только в полностью электрическом исполнении, но и с бензиновыми и гибридными силовыми установками.

Такой подход к презентации для сотрудников уже стал традицией для Volkswagen. В 2023 году коллективу завода впервые показали новый Tiguan, а в сентябре того же года работники смогли увидеть ID. Polo всего за несколько дней до его мировой премьеры на автосалоне в Мюнхене.

Несмотря на сохранение классической формы хэтчбека Golf, опубликованный снимок указывает на ряд заметных изменений во внешности модели. В частности, у автомобиля более вертикальная передняя часть, увеличенный задний спойлер и выделяющиеся колесные арки, которые, как предполагается, станут шире по сравнению с предыдущими поколениями. Кроме того, обращает на себя внимание довольно длинная колесная база, что, вероятно, связано с размещением аккумуляторной батареи.

Тизер выполнен в чёрно-белой цветовой гамме, напоминающей изображение концепта ID.2, представленного в 2023 году. Эксперты отмечают, что будущие модели Volkswagen будут придерживаться актуального фирменного стиля, который уже можно увидеть на новых ID. Cross, ID. Polo и готовящемся к выпуску серийном варианте ID.1 concept.

