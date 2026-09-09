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Новый Volkswagen Amarok Dark Label: специальная версия без хромированных деталей

Volkswagen Amarok Dark Label Special Edition получил чёрный декор, 20-дюймовые диски, дизельный V6 и блокировку дифференциала при цене от 47 000 фунтов.
РедакцияР
Редакция
09.09.2026, 13:02·2 мин
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Фото: autoexpress

На фоне появления новых пикапов, таких как KGM Musso и Mitsubishi L200, которые претендуют на внимание покупателей, VW обновил свой автомобиль. Так появилась специальная версия Volkswagen Amarok Dark Label Special Edition.

Конструкция и базовый дизайн Amarok, созданного на базе Ford Ranger, остались прежними. Однако Volkswagen Amarok Dark Label Special Edition лишился значительной части хромированных элементов, которые заменили глянцевой чёрной отделкой. Она появилась на рейлингах крыши, бамперах, передней части кузова, наружных зеркалах и дверях. Кроме того, пикап получил новые 20-дюймовые легкосплавные диски, также окрашенные в чёрный цвет.

Для Dark Label предусмотрена отдельная палитра металлических цветов кузова. Помимо чёрного, покупатели смогут выбрать синий или серый оттенок.

Фото: autoexpress

Силовая установка осталась без изменений: под капотом установлен 3.0-литровый дизельный V6, работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Сохранилась и система полного привода 4MOTION. При этом Dark Label оснащён блокировкой заднего дифференциала, которая для менее дорогих версий Amarok предлагается в качестве опции.

В результате пикап массой 2.3 тонны получил максимально сдержанный и скрытный внешний вид. Чтобы оправдать стартовую цену более £47,000, Dark Label также оснастили дополнительным оборудованием по сравнению с базовой версией Amarok. Уникальные полностью чёрные тканевые сиденья сочетаются с оформлением кузова, а вкладыш и сдвижная крышка грузового отсека повышают практичность автомобиля.

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