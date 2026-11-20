Ожидаемое партнерство между Vauxhall-Opel и Leapmotor стало официальным. Компании подписали «соглашение о сотрудничестве», в рамках которого создадут новый SUV C-сегмента, который выйдет на рынок в 2028 году.
Новая модель получит оригинальный дизайн и передовые технологии, разработанные в рамках совместного предприятия Leapmotor и Stellantis. При этом автомобиль не заменит существующую модель, а дополнит линейку SUV британского бренда, в которую уже входят Grandland, Frontera и Mokka.
Речь идет не о простом ребейджинге Leapmotor. Напротив, автомобиль станет первой моделью нового поколения высокоскоростных и технологичных совместных проектов бренда и Stellantis, призванных объединить компетенции обеих компаний.
Для этого планируется использовать низкую себестоимость производства, электронные архитектуры и электрические силовые установки Leapmotor. Они будут сочетаться с характерными для европейских марок инженерными решениями высокого уровня, дизайном и настройками ездовой динамики. Новую модель будут выпускать в Zaragoza, Spain, где сейчас производят Corsa.
CEO Vauxhall-Opel Florian Huettl прокомментировал новость: “This agreement marks an important milestone in Vauxhall and Opel’s growth and electrification strategies. Innovation requires the courage to take new paths. By bringing together the engineering capabilities of Vauxhall-Opel and Leapmotor, we’re building a bridge between two strong technology ecosystems and combining the best of both worlds. This forward-looking approach to co-development brings together speed, technological strength, and engineering expertise to create a highly attractive new Vauxhall C-SUV for our customers.”