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Новый концепт Vauxhall STX дает представление об универсале Astra следующего поколения

Vauxhall STX Concept представил дизайн нового универсала Astra и обновлённый Vizor с подсветкой, который станет основой стиля будущих моделей марки.
РедакцияР
Редакция
11.10.2026, 20:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Среди ярких огней и почти бесчисленных концепт-каров нынешнего Парижского автосалона легко не заметить модель, которая предваряет появление нового Vauxhall Astra. Однако Vauxhall STX Concept может стать скрытым открытием французского автосалона, представив выразительный новый язык дизайна, который должен вывести британский бренд в центр внимания.

STX Concept, или Sports Tourer eXperimental, напрямую демонстрирует облик следующего универсала Astra. Но если отвлечься от конкретных форм концепта, он также раскрывает развивающийся язык дизайна Vauxhall, который будет применяться во всех будущих моделях марки.

У концепта немало особенностей, однако ключевым элементом всех будущих моделей Vauxhall станет Vizor нового поколения, доминирующий в передней части — ‘face’. Вместо чёрной маски, которая до сих пор объединяла фары и решётку радиатора в единый графический элемент, новая интерпретация использует освещение для формирования её очертаний. Кроме того, глянцевый чёрный пластик полностью исчезнет: его заменит окрашенная в цвет кузова поверхность, очерченная градиентной подсветкой.

В новом Vizor также размещён увеличенный вариант нового логотипа Vauxhall, разработанный так, чтобы быть заметнее на расстоянии. В сочетании с вертикальными световыми элементами это создаёт более узнаваемый облик, чем тот, к которому мы привыкли.

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