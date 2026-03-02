Новая Vauxhall Corsa GSE: «276-сильная электрическая замена VXR замечена с широкими арками»

Шпионские фотографии раскрыли новые подробности о готовящемся Vauxhall Corsa GSE — электрическом хот-хэтче, который по мощности сопоставим с легендарным R34 Nissan GT-R. Ранее было известно, что Vauxhall намеревается оснастить модель Corsa высокопроизводительной электрической силовой установкой, однако свежие снимки позволили получить более чёткое представление о возможностях будущей новинки.

Наиболее заметное отличие — не только увеличенные колёсные диски диаметром 19 дюймов, но и массивные оси, а также расширенные арки, которые подчеркивают спортивный характер автомобиля. Это свидетельствует о том, что Corsa GSE получит уникальные передние крылья и расширенные задние арки, что значительно изменит внешний облик автомобиля по сравнению с обычными версиями Corsa.

Кроме того, фотографии демонстрируют переработанные передний и задний бамперы с более агрессивными элементами дизайна, которые, вероятно, будут окрашены в контрастный чёрный цвет. Подобные решения отсылают к предыдущей версии Vauxhall Corsa VXR, однако новая силовая установка выводит модель на принципиально иной уровень.

Ожидается, что Corsa GSE будет оснащаться тем же электромотором и аккумуляторной батареей, что и будущий Peugeot e-208 GTi, а также Mokka-e GSE от Vauxhall. Такая конфигурация обеспечивает максимальную мощность в 276 л.с., которая передаётся исключительно на передние колёса. По предварительным оценкам, разгон до 100 км/ч займёт менее шести секунд, что делает GSE самой быстрой Corsa в истории бренда.