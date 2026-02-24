Новый Vauxhall Corsa GSE: преемник Corsa VXR с электрической тягой и мощностью 276 л.с. анонсирован

Компания Vauxhall представила тизер новой электрической модификации Corsa GSE, которая вскоре может стать заметным игроком в сегменте горячих хэтчбеков на паркингах McDonald’s. Несмотря на то что полностью новое поколение Vauxhall Corsa ожидается только в 2027 году, грядущая версия GSE будет построена на текущей платформе и разделит комплектующие с моделями Vauxhall Mokka GSE и Peugeot E-208 GTi.

Новая Corsa GSE позиционируется как преемник бензиновой Corsa VXR, но теперь автомобиль станет исключительно электрическим. В отличие от прежнего VXR с 1,6-литровым бензиновым двигателем и характерным спортивным выхлопом, новинка сможет похвастаться практически бесшумной работой силовой установки. Электромотор мощностью 276 л.с. будет передавать момент на передние колёса, что позволит разогнаться до 62 миль в час менее чем за шесть секунд.

По мощности Corsa GSE заметно превосходит топовую Alpine A290 GTS примерно на 50 л.с. Помимо этого, автомобиль получит ряд технических доработок — усиленную спортивную подвеску, усовершенствованные тормоза и дифференциал повышенного трения. Внешность новинки также будет отличаться: тизерная фотография уже демонстрирует оригинальный дизайн легкосплавных дисков, характерный только для версии GSE. Ожидается, что «горячая» Corsa получит уникальные передний и задний бамперы, а также спортивные сиденья, аналогичные тем, что устанавливаются в более крупном Mokka GSE.