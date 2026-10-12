Новый Vauxhall Astra действительно будет выглядеть именно так! Универсал призван потеснить «inefficient» SUV

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Концепт STX демонстрирует новое лицо автомобилей Vauxhall. Эффектный shooting brake планируют запустить в серийное производство в рамках нового семейства Astra с гибридной и электрической силовыми установками.

Накануне открытия Парижского автосалона 2026 года шесть европейских брендов Stellantis провели закрытую презентацию. Auto Express обсудил концепт Vauxhall с вице-президентом по дизайну Mark Adams и генеральным директором Florian Huettl.

Универсал STX с чрезвычайно низким капотом и стеклянной дверью багажника обратного наклона представляет собой свежую и более смелую интерпретацию следующего поколения Astra. “It’s not down to the last millimetre in terms of feasibility but the principle is there,” — рассказал изданию директор по дизайну. “And this is the brand’s new front end.”

Чёрная панель Vauxhall Vizor и компас — центральная вертикальная линия, проходящая с севера на юг через эмблему Griffin, — впервые появились на нынешнем Vauxhall Mokka. Adams намерен развивать этот элемент в следующем поколении серийных автомобилей. “Nobody has a vertical signature like our centre crease and it really draws attention to our emblem”. На концепте и серийных версиях эмблема будет подсвечиваться.

Новый Vizor окружён световыми линиями, создающими эффект решётки. По мнению Adams, это решение выделяет модель на фоне “scores of brands that look very samey”, выходящих сейчас на европейский рынок.

Фото: autoexpress

Three new Vauxhalls incoming

В ближайшие годы Vauxhall представит три совершенно разные модели: новый городской автомобиль Corsa, который выйдет в следующем году, среднеразмерный SUV, разработанный совместно с китайской Leapmotor, и Astra следующего поколения.

Несмотря на различия в пропорциях, новая передняя часть будет использоваться на всех моделях марки. “It has to work across the portfolio of cars,” — отметил Adams.

Глава дизайнерского направления считает, что сейчас подходящий момент для разработки спортивного универсала. По его словам, “SUVs having to come down” по высоте и площади передней части, чтобы повысить эффективность, особенно в эпоху электромобилей, когда запас хода имеет большое значение.

“This is a car for car lovers,” — заявил генеральный директор Opel Huettl. “It has a low centre of gravity which makes for fun driving – better than an SUV. And it still has 2,000-litres of cargo space with the rear seats folded, it’s very configurable. We’re very fond of this bodystyle, and many of the things you see here will go into the [production] car.”

Heuttl отметил, что shooting brake сможет заинтересовать семьи и корпоративных клиентов, которым требуется вместительный багажник. При этом STX создан на перспективной электрической платформе STLA One, а более крупные автомобили Stellantis в сегменте Astra — «C-segment» и выше — смогут оснащаться гибридными силовыми установками.

“These are high-mileage cars for people who like to drive: we have to take that into account with our powertrains,” — пояснил Heuttl.