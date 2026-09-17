Новая Vauxhall Astra GSE Line: эффектная, но пока не слишком быстрая

Vauxhall Astra GSE Line — это умеренно спортивная, ориентированная прежде всего на внешний вид версия модели, созданная по мотивам «заряженных» хэтчбеков и SUV бренда. Автомобиль продолжает линию новых Mokka GSE и Corsa GSE и получил схожие визуальные улучшения, однако пока не отличается доработками силовой установки или шасси.

Публичная премьера Astra GSE Line состоится на Парижском автосалоне в следующем месяце, а заказы начнут принимать весной. Версия будет доступна со всеми силовыми установками — бензиновой, гибридной, подключаемой гибридной и полностью электрической. Точные характеристики пока не раскрыты, но, как ожидается, на первое время наиболее мощным станет подключаемый гибрид с двигателем 1.6 мощностью 192bhp.

При этом Vauxhall подтвердил, что позднее, в 2027 году, в линейке Astra GSE Line появится новая «circa 280bhp variant». Вероятно, она также получит подключаемую гибридную силовую установку: тот же бензиновый двигатель объёмом 1.6 литра будет дополнен более мощным электромотором.

Все модели Astra GSE Line получат ряд стилистических изменений, которые приблизят семейный хэтчбек и универсал Sports Tourer к полноценным Mokka и Corsa GSE. Новая версия заменит прежнюю комплектацию GS и будет отличаться обновлённой передней частью с графикой GSE Line на бампере, а также 18-дюймовыми легкосплавными дисками с алмазной обработкой.

В салоне предусмотрена жёлтая строчка в стиле GSE для опциональных спортивных сидений. Однако ярко-жёлтых ремней безопасности, как у спортивной Corsa, не будет. Такая же строчка появится на рулевом колесе, дверях и центральном подлокотнике Astra.

Цены пока не объявлены, но существенного повышения по сравнению с прежней GS не ожидается. Сейчас стоимость этой версии начинается с £27,995 за автомобиль с двигателем 1.2 Turbo мощностью 128bhp. Автоматическая коробка передач обойдётся ещё в £1,000, а сохранение единого уровня цен для существующих гибридных, подключаемых гибридных и электрических вариантов может означать доплату в размере £2,500.

Vauxhall подтвердил, что «further GSE Line models will follow». Дополнительные подробности будут объявлены на Парижском автосалоне в октябре.