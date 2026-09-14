Новый Vauxhall Astra: популярный семейный хэтчбек превращается в универсал

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Новый Vauxhall Astra уже готовится к выходу, однако запланированное восьмое поколение модели может оказаться не таким, каким его ожидали. Генеральный директор Opel/Vauxhall Florian Huettl в беседе с Auto Express допустил, что автомобиль будут выпускать исключительно в кузове универсал. Судя по нашему эксклюзивному изображению, это почти наверняка приведёт к серьёзному пересмотру концепции машины, которая на протяжении 45 лет всегда производилась в кузове хэтчбек.

“It doesn’t mean necessarily that the new Astra is a traditional hatchback,” Huettl said in response to our question asking whether the five-door hatchback form should evolve to boost sales. “I can tell you that there will be a station wagon, because that’s what our home market [Germany] requires, and this is what we will serve.”

Рынок хэтчбеков уже заполнен такими моделями, как Volkswagen Golf и BMW 1 Series, однако покупатели всё чаще выбирают SUV или более дорогие компактные автомобили. Если следующий Astra действительно станет универсалом, это будет соответствовать решению Volkswagen, принятому при создании нового Passat. Кроме того, на базе той же платформы может появиться вариант с более выраженными чертами кроссовера. Opel/Vauxhall сможет быстрее расширять модельный ряд благодаря проделанной работе над эффективностью, необходимой для конкуренции с китайскими брендами.

Какие силовые установки получит следующий Vauxhall Astra?

Выход полностью новой модели на рынок ожидается примерно в 2029-30. В основу автомобиля ляжет архитектура Stellantis STLA One, которая также предназначена для следующего Corsa, запланированного на 2027. Huettl подтвердил Auto Express, что Astra будет доступен в версии с аккумуляторной силовой установкой (BEV), однако не исключил и более широкую линейку силовых агрегатов.