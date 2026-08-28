Новый Toyota Yaris Cross уже в продаже: обновлённый гибридный кроссовер бросает вызов Ford Puma

Обновлённая Toyota Yaris Cross уже поступила в продажу. Цены начинаются от £27,445, что всего на £150 больше прежней стоимости. При этом модель по-прежнему сохраняет близость к лидирующей по продажам Ford Puma.

Это уже второе обновление компактного гибридного SUV Toyota. На этот раз изменения оказались более заметными: автомобиль получил новую переднюю часть, материалы улучшенного качества в салоне и доработанную гибридную силовую установку, которая и прежде отличалась высокой экономичностью.

Покупателям доступны четыре уровня оснащения: Icon, Design, Excel и GR Sport. Все версии в стандартной комплектации имеют передний привод. Для Excel можно заказать полный привод за дополнительные £2,350. Его обеспечивает дополнительный электромотор, установленный сзади. Он улучшает сцепление с дорогой, но не влияет на динамические характеристики.

Все комплектации оснащаются цифровой приборной панелью, а также поддерживают Apple CarPlay и Android Auto. Базовые версии получают девятидюймовый сенсорный экран и девятидюймовую панель приборов. В остальных вариантах установлены центральный дисплей диагональю 10.5 дюйма и 12.3-дюймовая панель перед водителем.

Помимо перечисленных мультимедийных возможностей, начальная версия Icon включает адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, светодиодные фары и систему контроля внимания водителя. Комплектация Design, доступная от £30,675, дополнительно предлагает площадку для беспроводной зарядки, парковочные датчики, передние сиденья спортивного типа и колёсные диски большего размера.