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Новый Toyota RAV4 бросает вызов конкурентам среди подключаемых гибридов в свежем выпуске Auto Express

Auto Express сравнил Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson, раскрыл планы Hyundai и рассказал о новых Range Rover, Polestar 4 и лучших зимних шинах.
РедакцияР
Редакция
02.09.2026, 14:32·2 мин
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Фото: autoexpress

В новом выпуске Auto Express специалисты сравнивают новый Toyota RAV4 с последними Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson, чтобы определить лучший подключаемый гибридный SUV.

Кроме того, журнал раскрывает планы Hyundai по выпуску семи новых спортивных моделей. Эксклюзивные изображения показывают, как могут выглядеть Tucson N и i20 N.

Читателей также ждёт обзор полностью электрического Range Rover и экскурсия по новому SUV Polestar 4.

В разделе тест-драйвов редакция отправляется на дороги за рулём нового Vauxhall Corsa GSE, знакомится с впечатляющим родстером Maserati MCPura Cielo и испытывает Lepas L8.

Вдобавок Auto Express называет лучшие зимние шины, которые можно приобрести за деньги.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Существует множество способов приобрести журнал — подробности представлены ниже.

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Самым выгодным предложением для читателей станет подписка на Auto Express. Первые 6 выпусков можно получить всего за £1, а все новые подписчики при оформлении подписки получат бесплатный приветственный подарок.

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