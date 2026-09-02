Новый Toyota RAV4 бросает вызов конкурентам среди подключаемых гибридов в свежем выпуске Auto Express

В новом выпуске Auto Express специалисты сравнивают новый Toyota RAV4 с последними Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson, чтобы определить лучший подключаемый гибридный SUV.

Кроме того, журнал раскрывает планы Hyundai по выпуску семи новых спортивных моделей. Эксклюзивные изображения показывают, как могут выглядеть Tucson N и i20 N.

Читателей также ждёт обзор полностью электрического Range Rover и экскурсия по новому SUV Polestar 4.

В разделе тест-драйвов редакция отправляется на дороги за рулём нового Vauxhall Corsa GSE, знакомится с впечатляющим родстером Maserati MCPura Cielo и испытывает Lepas L8.

Вдобавок Auto Express называет лучшие зимние шины, которые можно приобрести за деньги.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Существует множество способов приобрести журнал — подробности представлены ниже.

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