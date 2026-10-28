Новый гибридный двигатель Toyota готовится к выпуску и может обеспечить расход свыше 85 миль на галлон

Toyota раскрыла ключевые подробности о новой гибридной технологии, которая будет использоваться в моделях следующего поколения. В ее основе — новый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, предназначенный для различных гибридных систем. В компании рассчитывают, что новая модульная силовая установка позволит повысить эффективность до 15 per cent по сравнению с нынешними лидирующими в своем классе решениями.

Двигатель объемом 1.5 литра заменит существующие четырехцилиндровый агрегат объемом 1.8 литра и трехцилиндровый мотор объемом 1.3 литра. Его изначально разработали для работы в составе гибридной силовой установки. В конструкции уменьшено механическое трение, улучшено управление температурным режимом и снижены электрические потери. Кроме того, двигатель будет доступен в атмосферной и турбированной версиях.

Новый бензиновый агрегат будет сочетаться с полностью переработанным гибридным модулем, который получит различные размеры и варианты компоновки. Речь идет о параллельной системе HEV ‘parallel’, применяемой во многих нынешних моделях Toyota, а также о подключаемых гибридах и потенциально автомобилях с увеличителем запаса хода. При этом все версии оснастят более легкими и компактными электрическими компонентами, включая новые электромоторы, блоки управления и инверторы.

Поскольку двигатель оптимизировали специально для гибридных силовых установок, Toyota удалось сделать его более компактным по высоте. В сравнении с предшественниками агрегат занимает меньше пространства по вертикали. Это позволит конструкторам снизить высоту капота будущих моделей, улучшить аэродинамику и тем самым повысить эффективность.

Создание одного двигателя с различными характеристиками также дает Toyota возможность увеличить эффект масштаба производства. Благодаря этому больше ресурсов на исследования и разработки можно направить на один проект, рассчитанный на широкое применение в разных моделях и потенциально в разных брендах.

Гибридные системы Toyota уже обеспечивают расход топлива до 74mpg. Новая силовая установка следующего поколения может увеличить этот показатель еще на 15 per cent. При этом расчет не учитывает другие меры по повышению эффективности автомобилей, на которые будет устанавливаться двигатель.

Какая модель первой получит новую технологию, пока неизвестно. Однако ожидается, что она станет одним из ключевых решений для Toyota Corolla следующего поколения. Эта модель появится в 2028 и будет доступна с гибридной, подключаемой гибридной и полностью электрической силовыми установками.

Концепт Corolla, представленный на 2025 Tokyo Motor Show, демонстрирует, какие возможности для компоновки может открыть новый двигатель. Его применение также способно заметно изменить внешний облик Toyota следующего поколения.

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