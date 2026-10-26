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Новая Toyota Celica или MR2: обновлённый прототип среднемоторного спорткара заметили на трассе

Toyota готовит возвращение среднемоторного спорткара MR2 или Celica: проект курирует Акио Тойода, а опыт автоспорта влияет на разработку новинки.
РедакцияР
Редакция
26.10.2026, 14:13·2 мин
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Фото: autoexpress

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Долгожданное возвращение компактного спорткара Toyota становится всё ближе, и важную роль в этом сыграли успехи бренда в автоспорте. Проект курирует председатель компании Akio Toyoda. Итогом разработки может стать новый Toyota MR2 или Toyota Celica.

Точно известно, что Toyota готовит новый среднемоторный спорткар, а глава компании принимает непосредственное участие в его возрождении. В период с 2009 по 2023 год Toyoda занимал пост президента Toyota. За это время он курировал запуск LFA для Lexus, а также относительно доступных спорткаров Toyota GT86 и GR86. Кроме того, при нём было возвращено имя Supra.

Выступая под гоночным псевдонимом ‘Morizo’, Toyoda даже перевернул раллийный автомобиль GR Yaris на крышу во время испытаний. Недавно его заметили за рулём прототипа, который позволил получить наиболее полное представление о будущем спорткаре.

Такой практический подход к разработке привёл к тому, что среднемоторный проект Toyota получил связь с автоспортом — направлением, к которому Toyoda испытывает особую страсть.

Влияние автоспорта на среднемоторный спорткар

Последним среднемоторным автомобилем Toyota был MR2 третьего поколения, производство которого завершилось в 2006 году. Поэтому разработку новой модели пришлось практически начинать с нуля.

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