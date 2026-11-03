Новая Toyota Celica? Готовящийся спорткар почти наверняка получит знакомое имя

Toyota готовит возвращение модели Celica, которого поклонники марки ждали много лет. Известно, что японский производитель работает над спортивным автомобилем со среднемоторной компоновкой. Ранее его уже испытывали в виде раннего прототипа, однако название модели до сих пор оставалось неизвестным.

С учетом среднемоторной схемы логичным выбором могло стать имя Toyota MR2. Однако, судя по всему, японская марка намерена воспользоваться богатым наследием Celica в чемпионате мира по ралли. В публикации в Instagram Toyota подтвердила, что в следующем году выставит две машины в категории Rally1 чемпионата WRC: GR Yaris под брендом Gazoo Racing и GR Celica в составе Toyota Racing.

Регламент Rally1, который начнет действовать с 2027 года, допускает использование трубчатой стальной конструкции с кузовом по выбору производителя — серийным или созданным без прямой привязки к дорожной модели. Поэтому у GR Celica Rally1 может не появиться серийная версия. При этом использование имени Celica в соревнованиях выглядит логичным способом связать раллийный автомобиль с новым спортивным автомобилем Toyota.

Председатель Toyota Akio Toyoda играет важную роль в возвращении модели. В период с 2009 по 2023 год он занимал пост президента Toyota и курировал запуск LFA для Lexus, а также сравнительно доступных спортивных автомобилей Toyota GT86 и GR86. Кроме того, Toyoda помог вернуть имя Supra. Выступая под гоночным псевдонимом ‘Morizo’, он даже перевернул раллийный автомобиль GR Yaris на крышу во время испытаний. Недавно его также заметили за рулем прототипа, который позволил получить наиболее подробное на данный момент представление о будущем спортивном автомобиле.