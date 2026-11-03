Toyota подтвердила выпуск новой Celica: среднемоторный спорткар получит легендарное имя

Toyota возвращает спортивную модель Celica после длительного перерыва. Уже некоторое время известно, что японская компания работает над среднемоторным спорткаром — его даже успели опробовать в ранней прототипной версии. Однако название автомобиля до сих пор оставалось неизвестным.

С учётом среднемоторной компоновки логичным вариантом могло бы стать новое поколение Toyota MR2. Тем не менее, судя по всему, японский бренд намерен сделать ставку на впечатляющее наследие Celica в чемпионате мира по ралли. В публикации Toyota в Instagram подтверждается, что в следующем году компания выставит two автомобиля в категории Rally1 чемпионата WRC: GR Yaris под маркой Gazoo Racing и GR Celica в составе Toyota Racing.

Регламент Rally1, который начнёт действовать с 2027 года, допускает использование трубчатой стальной конструкции с практически любым кузовом — серийным или созданным специально для соревнований. Поэтому дорожная версия GR Celica Rally1 может и не появиться в продаже. Однако логично предположить, что это название используют в гонках, чтобы связать автомобиль с новым спортивным автомобилем Toyota.

Председатель Toyota Akio Toyoda играет ключевую роль в возвращении модели. Возглавляя Toyota с 2009 по 2023 год, Toyoda курировал запуск LFA для Lexus, а также относительно доступных спортивных автомобилей Toyota GT86 и GR86. Кроме того, он помог вернуть название Supra. Под гоночным псевдонимом ‘Morizo’ Toyoda даже перевернул раллийный автомобиль GR Yaris во время испытаний. Недавно его также заметили за рулём прототипа, который позволил лучше всего на данный момент рассмотреть будущий спорткар.