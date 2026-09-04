Представлена новая топовая версия Skoda Karoq Sportline Black Edition

С конвейера сошёл миллионный Skoda Karoq. В честь этого события чешская марка представила новую топовую версию с расширенным набором стандартного оснащения. Модель получила название Skoda Karoq Sportline Black Edition и уже доступна для заказа по цене чуть менее £40,000.

Особенностями Black Edition стали новые 19-дюймовые легкосплавные диски и монохромная палитра кузова. В основу версии легла комплектация Sportline, дополненная чёрными элементами решётки радиатора, эмблемами, корпусами зеркал и рейлингами на крыше.

В салоне установлены спортивные сиденья с чёрной кожаной обивкой, чёрная обивка потолка и алюминиевые педали. В стандартное оснащение также входят подогрев передних и крайних задних сидений, рулевого колеса и панорамная стеклянная крыша, а также улучшенная аудиосистема Canton.

Кроме того, Skoda Karoq Sportline Black Edition получила матричные светодиодные фары, обогрев ветрового стекла и адаптивную подвеску DCC. При заказе этих опций по отдельности покупателю пришлось бы заплатить больше.

Для Black Edition предусмотрены четыре силовых установки. Начальная версия оснащается 148bhp 1.5-литровым четырёхцилиндровым бензиновым двигателем с мягкой гибридной системой. Он доступен в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым автоматом с двойным сцеплением DSG; стоимость такой модификации составляет около £40,000.

Более мощный 187bhp 2.0-литровый бензиновый двигатель с полным приводом увеличивает цену до £45,335. Покупатели, которые предпочитают всё более редкий дизельный вариант, также могут заказать его с полным приводом за £46,035.

Фото: autoexpress

При этом Skoda Karoq продолжит выпускаться без подключаемых гибридных и полноценных гибридных силовых установок. На фоне усиления конкуренции со стороны китайских и других производителей это становится заметным недостатком модели.