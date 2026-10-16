Новый Tesla Roadster: ракетная мощь, способность летать и невероятное ускорение

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Почти через десять лет после анонса новый Tesla Roadster наконец представлен. Это, без сомнения, самый быстро разгоняющийся серийный автомобиль в истории: он способен разогнаться до 60 миль в час менее чем за одну секунду. Кроме того, автомобиль умеет летать.

Электрический гиперкар может преодолевать силу тяжести благодаря ракетным технологиям, заимствованным у SpaceX, которая также принадлежит Elon Musk. “You’re going to see some crazy stuff tonight,” заявил он публике во время презентации нового Roadster. “What you see with your eyes, you will not believe!”

Холодногазовые двигатели выбрасывают воздух под высоким давлением со скоростью, превышающей скорость звука. В версии ‘Thrust’ четыре таких устройства расположены в задней части автомобиля. Предположительно, они создают тягу свыше 80 kilonewtons — примерно такую же, как двигатели некоторых истребителей и пассажирских самолетов.

Топовая версия ‘Rocket’ получила еще несколько двигателей, размещенных вокруг Roadster. Они позволяют автомобилю отрываться от земли, перепрыгивать через грузовики и даже выполнять в воздухе ‘kickflips’. Tesla несколько раз демонстрировала эти возможности во время презентации. Электрические приводы двигателей обеспечивают точное управление тягой и микрокорректировки за долю секунды, помогая стабилизировать автомобиль в полете.

Однако, несмотря на впечатляющие характеристики, такие ракетные двигатели почти наверняка не соответствуют требованиям для эксплуатации на дорогах общего пользования. Даже Musk признал, что в некоторых странах автомобиль, вероятно, не допустят к движению. При этом, по данным Auto Express, появится более традиционная версия ‘Performance’, лишенная дополнительной силовой установки.

Tesla Roadster: 0-60mph in 0.81 seconds

Для сравнения, Tesla проходит разгон до 60 миль в час менее чем за половину времени, которое требуется традиционным гиперкарам, таким как Aston Martin Valkyrie и Bugatti Chiron. Чтобы подтвердить эти заявления, во время прямой трансляции презентации нового Roadster Tesla испытала автомобиль на тестовой площадке и зафиксировала впечатляющий результат — 0-60mph за 0.81 seconds.