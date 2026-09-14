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Новый Tesla Roadster готов к запуску 1 октября — всего на шесть лет позже обещанного!

Новый Tesla Roadster представят 1 октября: тизер намекает на гигантский спойлер и реактивные сопла, а лимитированная версия получит газовые двигатели SpaceX.
РедакцияР
Редакция
14.09.2026, 11:52·2 мин
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Фото: autoexpress

Второе поколение Tesla Roadster, предположительно, наконец готово к запуску. Презентация состоится 1 октября — через девять лет после того, как сверхбыстрый электрический суперкар представили, и спустя шесть лет после запланированной даты его выхода.

Пока известно следующее: в выходные Tesla опубликовала в социальных сетях сообщение «Go ⁠for launch», указала дату презентации, показала загадочный тизер и разместила ссылку на свой сайт. На странице появился новый логотип Roadster, выполненный в научно-фантастическом стиле. Других подробностей компания не раскрыла.

Генеральный директор Tesla Elon Musk, известный громкими заявлениями, пока ограничился коротким ответом на исходную публикацию компании, подтвердив: "New Tesla Roadster Unveil 10.01".

При первом просмотре в социальных сетях тизер напоминает автомобильный тест Роршаха. Однако после переворота изображения вверх ногами, как это сделали мы, на нем можно разглядеть огромный спойлер. Его размеры, судя по всему, позволили бы превратить антикрыло гоночного автомобиля GT3 в подобие чайного подноса. Кроме того, на изображении заметны задний световой элемент во всю ширину кузова и четыре струи, напоминающие реактивные двигатели.

Идея с двигателями не является шуткой. Reuters сообщает, что ограниченная серия нового Roadster получит газовые двигатели, разработанные совместно со SpaceX — аэрокосмической компанией Elon Musk. Такие двигатели создают тягу без горения топлива: для этого через сопло выпускается газ под высоким давлением.

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