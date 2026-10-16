Новый Tesla Roadster наконец-то представлен — это буквально ракета!

После долгого ожидания состоялась премьера нового Tesla Roadster. Автомобиль получил ракетные технологии, разработанные совместно со SpaceX, благодаря которым способен разгоняться с 0-60 mph менее чем за секунду и взлетать. Да, это не шутка: машина действительно умеет летать.

“You’re going to see some crazy stuff tonight,” Tesla and SpaceX CEO Elon Musk told the crowd before the reveal of the new Roadster. “What you see with your eyes, you will not believe!”

Roadster оснащён двигателями холодного газа: воздух выходит через четыре сопла в задней части автомобиля со скоростью звука, создавая тягу более 80 килonewtons. Это примерно сопоставимо с тягой двигателей некоторых истребителей и пассажирских самолётов.

Именно эта система позволяет автомобилю разгоняться до 60mph менее чем за половину времени, необходимого Bugatti Chiron или Aston Martin Valkyrie для такого же рывка. По словам Musk, новый Roadster “going to crush every track record that’s ever existed”. Максимальная скорость превысит 230mph.

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Такая система будет устанавливаться в стандартной комплектации ограниченной серии ‘Thrust’. Приглашённая версия ‘Rocket’ получит дополнительные сопла, размещённые по всему автомобилю. В Tesla заявляют, что они “support forward and upward acceleration, as well as lateral rotational movement.” Иными словами, позволят Roadster взлетать.