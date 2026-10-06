Новый стратегический план Suzuki: гибридные технологии и электромобили по принципу Lego в ответ на вызов Китая

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Suzuki представила масштабный план, который должен полностью изменить подход компании к проектированию и производству будущих моделей на всех рынках присутствия. Программа призвана не только снизить стоимость автомобилей, но и сделать их более гибкими, что позволит бренду успешнее конкурировать с китайскими производителями.

Основой преобразований станет разработка новых модульных силовых установок. Они будут представлены в электрических, гибридных и последовательных гибридных версиях с двигателем-расширителем запаса хода. Такие агрегаты планируется устанавливать на новое поколение моделей разных классов и для различных рынков. При этом каждая из технологий станет существенным изменением по сравнению с существующими разработками Suzuki.

Одновременно компания намерена сократить сроки разработки, уделить больше внимания снижению массы автомобилей и перейти к цифровой архитектуре, ориентированной на программное обеспечение. Совокупность этих изменений превращает инициативу не просто в план действий, а в масштабную перестройку подхода Suzuki к созданию и производству автомобилей.

В Великобритании и Европе Suzuki остаётся нишевым брендом, однако компания обладает значительным глобальным присутствием. Особенно заметно это в развивающихся регионах, включая Индию и Южную Америку. Конкуренция на этих рынках усиливается по мере выхода туда китайских производителей.

Lego-like powertrains in BEV, PHEV and hybrid flavours

Новые электрические, гибридные и бензиновые двигатели Suzuki разработает самостоятельно для своих глобальных моделей. Это позволит компании предлагать каждому рынку варианты силовых установок, наиболее соответствующие местным условиям и требованиям покупателей.