Новая флагманская модель Subaru E-Outback уже поступила в продажу. Начальная цена автомобиля составляет £49,995.

За эту сумму покупателям доступна неназванная базовая версия с подогревом и электрической регулировкой передних сидений, двухзонным климат-контролем и мультимедийной системой с 14-дюймовым сенсорным экраном. Версия E-Outback Field за £51,995 дополнительно оснащается аудиосистемой Harman Kardon с 11 динамиками, вентиляцией сидений и розеткой на 220 вольт в багажнике.

Комплектация Touring стоимостью £52,495 получает панорамную крышу с фиксированной конструкцией. На вершине линейки находится Touring + за £54,995 — в этой версии предусмотрена отделка салона натуральной кожей. Первые поставки клиентам начнутся в 2027 году.

Для сравнения, близкородственный Toyota bZ4x Touring с полным приводом стоит £51,695 и предлагается в единственной комплектации Excel. В отличие от Subaru, для этой модели доступна переднеприводная версия, которая заметно дешевле и стоит £45,995. Полноприводный Skoda Enyaq 85x, в свою очередь, предлагается по цене от £49,720.

Впервые E-Outback представили на 2025 New York Auto Show, где модель называлась Subaru Trailseeker. Это название вполне соответствовало суровому образу электрического SUV, однако смена имени на E-Outback в UK выглядит логичной: оно будет лучше знакомо постоянным клиентам бренда и поклонникам бензинового Outback. В последнем поколении эта модель сюда поставляться не будет.